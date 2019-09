Die Risiken sind ungleich verteilt: Die globalen Hotspots finden sich in Ozeanien, Südostasien, Mittelamerika sowie in West- und Zentralafrika. In der Gesamtbetrachtung der Kontinente liegt die höchste gesellschaftliche Verwundbarkeit in Afrika vor, gefolgt von Asien und Amerika. Europa ist laut Index der Kontinent mit dem niedrigsten Katastrophenrisiko.