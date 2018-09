Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Archivbild Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Mit harten Drohungen hat die US-Regierung den Druck auf den Internationalen Strafgerichtshof erhöht. Sie will ein Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen in Afghanistan verhindern. Das Weltstrafgericht wies die Attacke in Den Haag entschieden zurück und will trotz der Drohungen gegen Richter "unbeirrt" weiter arbeiten.



Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, John Bolton, das Weltstrafgericht als illegitim und "geradezu gefährlich" bezeichnet. Er drohte mit Sanktionen.