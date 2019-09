Die WHO will die Zahl der Selbstmorde reduzieren. Archivbild

Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Jährlich nehmen sich laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwa 800.000 Menschen das Leben. Alle 40 Sekunden sterbe ein Mensch auf diese Weise. Damit gehöre Suizid zu den häufigsten Todesarten, teilte die WHO zum heutigen Welttag der Suizidprävention mit.



Die Vorbeugung sei eines der wichtigen Ziele der WHO. "Selbstmorde sind vermeidbar", sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Deutschland starben im Jahr 2017 laut Statistischem Bundesamt mehr als 9.200 Menschen durch Suizid.