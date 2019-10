Er führt diese Änderung auf den aktuellen Präsidenten der USA zurück, da sich dieser "bereits als Privatperson, damals Ende der 1980er Jahre in einem bestimmten Fall in den Medien dafür ausgesprochen hatte, die Todesstrafe in New York anzuwenden." Aber auch während seines Wahlkampfs zeigte sich Donald Trump als großer Befürworter der Todesstrafe. "Interessant ist, dass er sich nicht nur in Fällen, in denen es um Mord geht, dafür ausspricht, sondern auch bei Geheimnisverrat oder Vergewaltigungen – Fälle, in denen die Todesstrafe tatsächlich in den USA nicht mehr angewandt wird – anwenden möchte", so Lohmann weiter.