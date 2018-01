heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Papst Franziskus hat Migranten aufgerufen, sich zu integrieren und Vorbehalten in den Aufnahmeländern mit Verständnis zu begegnen. Auf beiden Seiten gebe es Ängste, sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einer Messe im Petersdom zum Welttag des Flüchtlings. Und "all diese Ängste sind gerechtfertigt".



Franziskus appellierte an die Migranten, "die Gesetze, die Kultur und die Traditionen der Aufnahmeländer kennenzulernen und zu achten" und auch "ihre Ängste und Sorgen" zu verstehen.