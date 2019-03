Dass wirtschaftliches Wachstum nicht alles ist, hat das Königreich Bhutan im Himalaya schon lange erkannt. Seit 2008 ist das "Bruttonationalglück" in der Verfassung verankert. Regelmäßig wird das Volk nach seiner Zufriedenheit befragt: nach Lebensstandard, Gesundheit, psychischem Wohlergehen, Bildung, Zeiteinteilung, guter Regierungsführung und Gemeinschaftsgefühl.



Es gibt sogar eine Welt-Rangliste des Glücks: Laut UN-"World Happiness Report" von 2018 stehen die Finnen an der Spitze. In der von der Columbia-Universität in New York erstellten Liste von 156 Staaten folgen Norwegen, Dänemark und Island. Die Deutschen sind demnach nicht so glücksbegabt: Sie belegen den 15. Platz, einen Rang besser als im Vorjahr.