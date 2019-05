"Was ist los ihr Arschlöcher, warum braucht ihr so lange?" Derart respektlos werden Retter häufig an ihrem Einsatzort empfangen. 92 Prozent der Rettungskräfte in Nordrhein-Westfalen haben Erfahrungen mit Übergriffen. Valentino Tagliafierro, Feuerwehrmann in Duisburg, erlebt die Gewalt bei einem nächtlichen Einsatz. Seine Kollegen und er ignorieren die Beleidigungen bei ihrer Ankunft, schließlich wollen sie einer hilflosen Frau helfen.