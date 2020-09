Um sich auszutauschen, treffen sich in einer Bremer Selbsthilfegruppe einmal im Monat stotternde Menschen wie Udo. Manche von ihnen haben die Sprechstörung überwunden, andere kämpfen tagtäglich mit Silben, Worten und Situationen. Das Ziel der Gruppe ist es, einen "safe space", einen sicheren Ort zu schaffen. Einen Ort voller Verständnis und offener Ohren, die genau wissen, wie es sich anfühlt, einen sogenannten "Block", also eine Sprechblockade zu haben, der in manchen Situationen sogar zu Angst oder Panik führen kann.