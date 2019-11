In einem Fall wurde ein Land "in vorbildlicher Weise zur Verantwortung gezogen", sagt Völkerrechtler Manfred Mohr. Der Irak musste nach dem Zweiten Golfkrieg auf Betreiben der UNO Kompensationen an Kuwait zahlen. Eine Ausnahme allerdings, beklagt Mohr. Denn es fehle an internationalen Kontrollinstanzen und an Gremien, die Sanktionen durchsetzen könnten. Und: Bestimmungen wie die im I. Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen hätten "eine hohe Anwendungsschwelle". Selbst wenn man diese Umweltstandards im Krieg niedrig ansetzt, würden diese "weitgehend ignoriert" werden. Neue schärfere Regeln seien "im Moment nicht realistisch", sagt Mohr.