Die Organisation hat schon in einigen Konflikt- und Kriegssituationen vermittelt, unter anderem nach den Naturkatastrophen in Haiti, Nepal und Japan sowie in Konfliktgebieten wie dem Kosovo, Sierra Leone, Liberia, Sri Lanka und Syrien.



Besonders erfolgreich war die Organisation in Bosnien-Herzegowina: Dort half die Mediation von "Religions for Peace", den interreligiösen Rat von Bosnien zu etablieren. Außerdem hat sie in Myanmar sogenannte "open spaces", also sichere Orte für Diskussionen und Treffen geschaffen.



Mit Material von edp, dpa, KNA