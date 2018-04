In vielen Teilen der Erde gibt es zu wenig Wasser. Archivbild Quelle: epa Jon Hrusa/EPA_FILE/dpa

Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Gebieten, die zumindest zeitweise von Wassermangel bedroht sind. Dies geht aus dem UN-Weltwasserbericht hervor, der in Brasilia auf dem Weltwasserforum vorgestellt wurde. An der Konferenz in Brasilien nehmen bis Freitag über 10.000 Experten aus über 100 Ländern teil.



Der Einfluss des Klimawandels auf den Wasserbestand der Flüsse, die Wasserversorgung in Städten und die Finanzierung nachhaltigen Wassermanagements gehören zu den Themen der Beratungen.