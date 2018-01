Es drohten ökologische, ökonomische und soziale Katastrophen, von denen in einer globalen Welt am Ende auch Deutschland betroffen wäre. Der Appell des WWF: Vor allem der Handel müsse "Wasserrisiken" beachten und Standards einfordern. "In den Strategien der Unternehmen finden sich kaum substantielle, konkrete Ziele. Dabei ist Wasser längst zu einem ökonomischen Risiko geworden", so Schmiester. Auch ein Thema, über das in Stockholm geredet werden soll.