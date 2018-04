Apple-Store in Washington (Archiv). Quelle: Shawn Thew/EPA FILE/dpa

Apple betreibt alle seine Büros, Rechenzentren, Läden und eigenen Fabriken weltweit komplett mit erneuerbaren Energien. Das teilte Apple-Vorstand Lisa Jackson mit. 2016 lag der Wert noch bei 87 Prozent. Apple unterhält in 43 Ländern eigene Einrichtungen, darunter USA, Deutschland, Großbritannien, China und Indien.



Zuletzt wurde das neue Apple-Hauptquartier in Cupertino mit sauberer Energie in Betrieb genommen. Die Gebäude werden unter anderem mit einer 17-Megawatt-Solaranlage versorgt.