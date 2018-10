Luxuriöses Wohnhaus an der Spree in Berlin Quelle: Gregor Fischer/dpa

Der Club der Milliardäre ist im Jahr 2016 größer und reicher geworden. Angetrieben unter anderem von steigenden Immobilienpreisen kletterte das Vermögen der reichsten Menschen der Welt um 17 Prozent auf den Rekordwert von 6 Billionen Dollar, ergab eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer Bank UBS.



Die Zahl der Milliardäre erhöhte sich um 10 Prozent auf 1.542. Zum ersten Mal in der Geschichte gab es in Asien mehr Milliardäre (637) als in den USA (563).