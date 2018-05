VW steigert seine Verkaufszahlen. Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Volkswagen hat im vergangenen Jahr nach einem Medienbericht so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor in der Konzerngeschichte. Unter Berufung auf interne Prognosen berichtet die "Bild am Sonntag", VW habe 2017 mehr als 10,5 Millionen (2016: 10,3 Millionen) Fahrzeuge abgesetzt. Das Unternehmen rechne mit rund 10,7 Millionen Autos.



Die genauen Zahlen stünden noch nicht fest. Damit bleibe VW vor Toyota die Nummer eins der Autobauer. Auch beim Umsatz steuere das Unternehmen auf Rekordkurs.