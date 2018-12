Die Welt scheint ein klein wenig sicherer geworden zu sein. Nach dem am Mittwoch in London und Sydney veröffentlichten Global Terrorism Index (GTI) sank die Zahl der Todesfälle durch Terrorismus 2017 zum dritten Mal in Folge, nachdem sie 2014 einen Höhepunkt erreicht hatten. Die Zahl der weltweiten Terroropfer sei im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf 18.814 weltweit gesunken, heißt es in dem zum sechsten Mal vorgelegten Bericht der australischen Denkfabrik "Institute for Economics & Peace" (IEP). Besonders im Irak und in Syrien habe sich die Lage wegen der Schwächung der Terrormiliz IS verbessert. Im Vergleich zu 2014, der Hochphase des Terrorismus, sank die Zahl der Todesopfer sogar um mehr als 40 Prozent.