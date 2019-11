Trotz moderner Infrastruktur waren die 80 Millionen Einwohner also fast vollständig isoliert. Experten zufolge war dies ein absolutes Novum. Auch in anderen Staaten, etwa in Äthiopien, hat es schon Internet-Blockaden gegeben. Und Russland scheint ebenfalls in diese Richtung zu steuern. Von der logistischen Komplexität her habe das jüngste Störmanöver von Teheran aber alles Bisherige übertroffen, sagen die Experten.