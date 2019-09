Zahlreiche Demonstranten halten Protestplakate in den Händen.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Für einen entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung sind in Deutschland und rund um den Globus Hunderttausende auf die Straße gegangen. Die Jugendbewegung "Fridays for Future" hatte erstmals auch Erwachsene aufgerufen, sich an den Freitagsprotesten zu beteiligen.



Der Zulauf in Deutschland war groß: In Berlin gingen nach Angaben der Aktivisten etwa 270.0000 Menschen auf die Straße. In Köln und Hamburg sollen es jeweils 70.000 gewesen sein. In München und Hannover beteiligten sich gut 25.000 Menschen.