Der Schutz der Erdatmosphäre ist mit der Weltklimakonferenz in Bonn sowie den Koalitionsgesprächen in Berlin wieder ins Zentrum der Debatte gerückt. Die letzten Jahre waren zudem die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist 2016 so schnell gestiegen wie noch nie. Die Weltgemeinschaft hatte sich 2015 in Paris verpflichtet, den Anstieg der Erderwärmung auf maximal zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu beschränken. Dafür haben die Staaten ganz unterschiedliche Zusagen gemacht, die insgesamt aber noch bei weitem nicht ausreichen. Ein Überblick: