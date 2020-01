Auch in der Münchner Altstadt wurde die neue Verbotszone für Silvesterfeuerwerk gleich im ersten Jahr von den meisten akzeptiert. Es sei nur vereinzelt Pyrotechnik gezündet worden, teilte die Polizei mit. "Einzelne dieser Fälle wurden von der Polizei mit Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geahndet." Rund 20.000 Menschen waren den Angaben zufolge in der Nacht auf dem Marienplatz und in den angrenzenden Fußgängerzonen unterwegs.



Vereinzelt kam es in der Hauptstadt den Polizei-Angaben zufolge zu Fällen sexueller Belästigung. Bis zum frühen Morgen registrierte die Polizei vier solcher Fälle, drei davon auf der Partymeile. Die Belästigungen seien jedoch von Einzeltätern und nicht Gruppen wie in der Silvesternacht 2015/16 in Köln ausgegangen. Die Täter wurden nach Angaben des Polizeisprechers festgenommen.