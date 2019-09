Klima-Demonstration in Hamburg. Archivbild

Quelle: Georg Wendt/dpa

Millionen Menschen wollen morgen weltweit für den Klimaschutz demonstrieren. In mehr als 150 Ländern soll es Proteste geben. In Deutschland werden Hunderttausende zum dritten globalen Klimastreik erwartet. Anlass ist der bevorstehende UN-Klimagipfel in New York.



Die Organisatoren der deutschen Proteste wollen zudem ein Signal an das Klimakabinett in Berlin senden, das sein Maßnahmenpaket vorstellen will. Neben "Fridays for Future" rufen rund 200 Organisationen, Initiativen und weitere Akteure zu den Protesten auf.