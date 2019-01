Feuerwerk vor den Petronas Towers in Kuala Lumpur (Malaysia).

Quelle: Yam G-Jun/AP/dpa

Meist friedlich und mit großen Feuerwerken hat die Welt das neue Jahr 2019 begrüßt. In Berlin feierten Hunderttausende am Brandenburger Tor. Die Silvesterfeier in der Hauptstadt gilt als größte in Deutschland.



In anderen Ländern hatte das neue Jahr schon viele Stunden vorher begonnen: Als erste hatten die Bewohner einiger Pazifikinseln bereits um 11.00 Uhr MEZ das neue Jahr begrüßt. Etwas später feierten dann auch die Menschen in Neuseeland und Australien.