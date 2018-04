Teilnehmer beim "Marsch für unsere Leben" in Washington. Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa

Mehr als einen Monat nach dem Schulmassaker in Florida haben sich Abertausende überwiegend junge Menschen in Washington versammelt, um gegen Waffengewalt zu demonstrieren. Die Polizei erwartet zu dem "Marsch für unsere Leben" etwa eine halbe Million Teilnehmer - das wäre eine der größten Demos in der jüngeren US-Geschichte.



Kundgebungen waren auch in anderen US-Städten wie New York und Philadelphia geplant. Weltweit gab es Solidaritätsaktionen, vereinzelt auch in Deutschland.