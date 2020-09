Die neue IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Archivbild

Quelle: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Angesichts der anhaltenden Handelskonflikte erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) dieses Jahr weltweit ein niedrigeres Wirtschaftswachstum. Die Welt befände sich in einer Phase der "gleichzeitigen Abschwächung", sagte die neue IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in Washington.



In diesem Jahr erwarte der IWF "langsameres Wachstum in fast 90 Prozent der Welt". Sollte es der Beginn einer Krise sein, bräuchte es laut der 66-Jährigen zur Überwindung weltweit koordiniertes Handeln.