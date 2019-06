US-Außenminister Mike Pompeo.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP POOL/dpa

Im Konflikt mit dem Iran will Washington jetzt ein weltweites Bündnis aufbauen. US-Außenminister Mike Pompeo sprach von "einer Koalition, die sich nicht nur über die Golfstaaten erstreckt, sondern auch über Asien und Europa". Diese solle bereit sein, den "größten Sponsor des Terrors auf der Welt" zurückzudrängen.



Laut Pompeo treten am Montag zudem neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Die USA wollen das Land demnach daran hindern, Atomwaffen und Raketen zu bauen.