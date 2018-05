Die Festtagsstimmung ist kulturübergreifend. Symbolbild Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

An Feiertagen steigt weltweit das Interesse an Sex. Das zeigt eine Analyse, die Forscher im Fachjournal "Scientific Reports" vorstellen. Ursache sei eine kollektive "Stimmung der Liebe" an den Feiertagen. Sie führe etwa dazu, dass es in der westlichen Welt neun Monate nach Weihnachten die meisten Geburten gibt.



Die Forscher erfassten sexuell geprägte Twitter-Nachrichten und Google-Suchen in fast 130 Ländern. Rund um kulturelle oder religiöse Feiertage stieg das Interesse an Sex deutlich an.