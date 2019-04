Christine Lagarde ist geschäftsführende Direktorin des IWF.

Die Weltwirtschaft befindet sich laut Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), in einer heiklen Phase. Die Wachstumsgeschwindigkeit verlangsame sich weiter - unter anderem wegen anhaltender Handelsspannungen.



Andererseits wirkten sich die geduldigere Notenbankpolitik etwa in den USA sowie die stimulierende Geldpolitik in China positiv auf die Konjunktur aus. IWF und Weltbank empfangen nächste Woche in Washington die internationale Finanzelite zu ihrer Frühjahrstagung.