Dieses Jahr werden etwa 70 Staats- und Regierungschefs erwartet. Quelle: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) will sich bei seiner anstehenden Tagung in Davos als Motor für Zusammenarbeit anbieten. "Derzeit mangelt es an Kooperation und Verständnis. Und wenn es mal Kooperationen gibt, dann nur zwischen Politikern oder nur zwischen Wirtschaftsbossen", sagte WEF-Präsident Borge Brende.



Das WEF könne unterschiedliche Akteure zusammenbringen und Zusammenarbeit fördern. Zu dem Treffen vom 23. bis 26. Januar in den Schweizer Alpen werden mehr als 3.000 Teilnehmer erwartet.