Dmitri Medwedew, Ministerpräsident von Russland. Archivbild Quelle: Pool Daina Le Lardic/BELGA/dpa

Russland droht mit einem Boykott des Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos, sollten russische Großunternehmer an dem Jahrestreffen nicht teilnehmen dürfen. Das kündigte Ministerpräsident Dmitri Medwedew russischen Medien zufolge bei der Libyen-Konferenz im italienischen Palermo an.



Das WEF soll laut Berichten drei prominenten russischen Geschäftsleuten nahegelegt haben, nicht an dem Treffen Ende Januar 2019 teilzunehmen. Gegen sie wurden US-Sanktionen verhängt.