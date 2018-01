Donald Trump reist zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Mit Spannung erwarten die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos die Ankunft von Donald Trump. Schon seit Tagen ist der Besuch des US-Präsidenten das Gesprächsthema Nummer eins unter den Managern und Politikern, die sich in zu ihrem jährlichen Treffen in dem Schweizer Alpenort versammelt haben.



Auf einen überschwänglichen Empfang kann Trump aber nicht hoffen. Er soll gegen Mittag eintreffen, danach stehen Vier-Augen-Gespräche mit Theresa May und Benjamin Netanjahu an.