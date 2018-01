Donald Trump ist noch in der Luft, seine Mitarbeiter aber sind schon da, in Davos, beim Weltwirtschaftsforum. Und lassen keinen Zweifel daran, dass "America First" das letzte Wort ist. Ganz kriegerisch wird Wilbur Ross, der Handelsminister. Amerika sei, so in etwa seine Einlassungen, lange herumgeschubst worden durch unfaire Handelspraktiken Dritter. Nun wehre man sich, die "US-Truppen stehen jetzt auf der Mauer". Und wenn es dann Gegenmaßnahmen gebe gegen die Zoll- und Importpolitik der USA, dann sei das eben so.