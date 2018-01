Narendra Modi spricht zur Eröffnung des Weltwirtschaftsforums in Davos am 23.1.2018 Quelle: reuters

Zum Auftakt des 48. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos steht die aufstrebende Wirtschaftsmacht Indien im Fokus. So hält der indische Ministerpräsident Narendra Modi die offizielle Eröffnungsrede; er nimmt zum ersten Mal an der Tagung teil. Sechs Minister und mehr als 100 Wirtschaftslenker begleiten den Premier. In den kommenden Tagen will Indien auf mehreren Veranstaltungen in Davos um Investitionen werben. Von der nationalen Investitionsagentur Invest India hieß es vorab, es gebe eine "deutliche nationale Vision" und einen "starken politischen Willen", um die offenste Volkswirtschaft der Welt zu werden.