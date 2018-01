Auch Kanzlerin Angela Merkel redet beim Weltwirtschaftsforum. Quelle: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Mit einer europapolitischen Rede will Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Weltwirtschaftsforum heute das Thema vorgeben. Dabei erwarten die Teilnehmer des Treffens in Davos, dass Merkel auf Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur weitreichenden Reform der Europäischen Union antwortet. Eine Rede von Macron zur Globalisierung steht auch auf dem Programm.



Merkel will in Davos auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sowie Argentiniens Präsidenten Mauricio Macri treffen.