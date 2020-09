Bruno Le Maire will eine Einigung mit den USA erzielen.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire will am Nachmittag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos den Streit um die Besteuerung von Digitalkonzernen entschärfen.



Bei einem Treffen mit seinem US-Kollegen Steven Mnuchin und dem Generalsekretär der Industrieländer-Organisation OECD, Angel Gurria, soll der Weg für einen gemeinsamen Plan geebnet werden. Der Konflikt ist brisant, denn Washington hatte wegen der nationalen Digitalsteuer in Frankreich mit Strafzöllen gedroht.