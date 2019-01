Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in Davos beim Weltwirtschaftsforum erneut in wirtschaftlichen Fragen für globale Zusammenarbeit geworben. Im Moment herrsche der Gedanke vor "der Welt geht es am besten, wenn jeder an sich denkt".



Sie bezweifle das: Nationale Interessen müssten sich auch immer an anderen Staaten orientieren und so "Win-Win-Situationen" schaffen. Dafür spreche der Erfolg multilateraler Organisationen, wie Weltbank, Welthandelsorganisation oder OECD.