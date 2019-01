Grandhotel Belvedere in Davos.

Die britische Premierministerin Theresa May nimmt nicht am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teil. Das sagte eine Regierungssprecherin. Am 21. Januar muss May dem Parlament einen "Plan B" für den abgelehnten Brexit-Deal vorlegen. Am 29. Januar soll abgestimmt werden.



Zur WEF-Tagung ab 22. Januar werden 3.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Kanzlerin Angela Merkel fährt hin. US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kommen nicht.