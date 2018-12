Logo des Weltwirtschaftsforums (WEF) am 24.01.2018 in Davos (Schweiz)

Quelle: reuters

Russland wird am Weltwirtschaftsforum (WEF) im Januar in Davos nun doch teilnehmen. Das teilten die Veranstalter mit. Zuvor hatte Moskau gedroht, die Veranstaltung wegen der US-Sanktionen zu boykottieren.



Mitte November hatte Ministerpräsident Dmitri Medwedew mit einem Boykott des WEF im schweizerischen Davos gedroht, sollten russische Großunternehmer an dem Jahrestreffen nicht teilnehmen dürfen. Beim dem Forum treffen sich Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler.