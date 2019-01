Rund 3.000 Teilnehmer und über 60 Staats- und Regierungschefs kommen ab heute in den Schweizer Bergort, um sich diesen Herausforderungen zu widmen. Die Liste derer, die abgesagt haben, sagt in diesem Jahr mehr aus als die der Zusagen: US-Präsident Trump stornierte erst sich selbst, dann der gesamten US-Delegation die Reise nach Davos wegen des Shutdowns der Regierung; Theresa May musste absagen, weil sie zuhause in Großbritannien gerade gegen das Brexit-Chaos und ums eigene Überleben kämpfen muss; und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kann nicht kommen, da er mit Gelbwesten-Protesten, Reformen und Regierungskrise in Paris gefordert ist.