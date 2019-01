Ein Polizist auf dem Dach eines Hotels in Davos.

Quelle: Markus Schreiber/AP/dpa

Ohne US-Präsident Trump, den französischen Staatschef Macron und die britische Premiereministerin May beginnt in Davos die 49. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Mit Spannung erwartet wird die Rede des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro.



Bundeskanzlerin Merkel (CDU) wird am Mittwoch nach Davos kommen. Bei der Tagung diskutieren mehr als 3.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme wie Klimawandel, Cyberattacken und Handelskriege.