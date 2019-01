Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält heute die zentrale Rede am zweiten Tag des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte, Merkel müsse einen starken Fokus auf den Klimawandel richten. "Ich erwarte, dass sie die Klimakrise als riesige Bedrohung für die Welt anspricht", sagte Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan.



Merkel plant in Davos zudem Gespräche mit internationalen Unternehmern über Künstliche Intelligenz. Die Tagung dauert bis Freitag.