Das Weltwirtschaftsforum findet in Davos statt.

Mit einer Rede von US-Präsident Donald Trump beginnt heute die 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens stehen der Kampf gegen den Klimawandel sowie geopolitische Krisen etwa im Nahen Osten und in Libyen.



Trump will in Davos zudem mehrere Staats- und Regierungschefs sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen. Insgesamt diskutieren 3.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme.