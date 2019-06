Inzwischen hat der Mensch bereits 75 Prozent der Landfläche "signifikant verändert". So stand es kürzlich im Bericht des Weltbiodiversitätsrates. Und: Durch Degradation sei die Bodenfruchtbarkeit weltweit bereits um 23 Prozent gesunken - und das bei einer stetig wachsenden Weltbevölkerung. Die Folgen sind gravierend, nicht nur für die Ernährung und Lebensgrundlage der Menschen, auch für die Artenvielfalt und den Klimaschutz. Denn wo nichts wächst, leben keine Tiere, und es kann auch kein CO2 aufgenommen und gespeichert werden.



Betroffen sind davon vor allem Regionen in Afrika und Asien, aber nicht nur. In den USA sind laut UNO 30 Prozent des Landes bedroht, in Spanien etwa 20 Prozent. Dort mussten in den letzten Jahrzehnten große Waldgebiete dem Bauboom vor allem in Touristengebieten und dem hoch industrialisierten Obst- und Gemüseanbau weichen. Dürren haben das Problem verschärft. Der Wissenschaftsdienst der EU-Kommission erklärte im vergangenen Jahr, acht Prozent des EU-Territoriums seien von Degradation betroffen, vor allem im Süden und Osten.