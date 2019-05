Fabian Arnold hat mehr als 400.000 Follower bei Instagram

Quelle: Fabian Arnold

So sehen sie aus: Berufe, die es vor ein paar Jahren, als Fabians Eltern in der Schule waren, in dieser Form noch nicht gab. Dabei hat Fabian etwas Anständiges gelernt: Versicherungskaufmann. Doch seit etwa zwei Jahren lebt er von seinem Instagram-Account, vom Modeln und Bloggen. Sein Ziel: Schauspieler werden. Im Moment ist er in Los Angeles, sucht Aufträge und postet Bilder von kalifornischen Sonnenuntergängen.

Vor allem Jüngere schauen sich solche Posts an, denn sie nutzen Instagram viel mehr als Ältere. Von den 14- bis 19-Jährigen sind fast zwei Drittel mindestens einmal pro Woche bei Instagram. Bei den über 30-Jährigen ist es schon nur noch etwa jeder Achte. Gerade Instagram zeigt: Jüngere und Ältere leben online in Parallelwelten.