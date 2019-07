Mappen von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Wissenschaftler haben die Regierung zu einer schnellen Wende in der Klimapolitik aufgefordert. Um Klimaziele zu erreichen, sei eine "konsequentere, transparentere und zügigere" Strategie notwendig, heißt es in einer Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina.



"Sie muss (...) Planungssicherheit geben und schnell Weichen stellen, um den immer teureren und ungerechten "Business as Usual"-Pfad zu verlassen und auf den Pfad einer nachhaltigen Entwicklung zu gelangen."