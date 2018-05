In Simbabwe gibt es seit Tagen große Proteste. Quelle: Ben Curtis/AP/dpa

Nach fast vier Jahrzehnten an der Macht hat Simbabwes Präsident Robert Mugabe (93) seinen Rücktritt erklärt. Das Militär hatte die Macht übernommen und Mugabe unter Hausarrest gestellt. Die Nachfolge soll noch an diesem Mittwoch geregelt werden.



Noch am Abend kündigte Mugabes früherer Stellvertreter Emmerson Mnangagwa (75) seine Rückkehr aus dem Exil nach Harare an. Die Militärs wollen ihn als Nachfolger Mugabes. Der als "Krokodil" bekannte Mnangagwa gilt als Hardliner.