Trübes Wetter in Frankfurt am Main.

Quelle: Arne Dedert/dpa

2018 verabschiedet sich in Grau. Am Sonntag wird es überwiegend stark bewölkt und trüb mit gebietsweise Nieselregen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.



Auch am Montag gibt es dichte Wolken und wenig Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen drei und zehn Grad. In der Silvesternacht kann es örtlich Nieselregen geben. "Raketen verschwinden wahrscheinlich relativ schnell in der weiterhin tiefhängenden, dichten Wolkendecke oder im Nebel", sagte DWD-Meteorologe Adrian Leyser.