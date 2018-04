Zu den Delikten zählen Propagandataten wie etwa Schmierereien (84), Sachbeschädigungen (65) und Gewalttaten (39). In 16 Fällen versuchten die Täter Flüchtlingsheime anzuzünden. Zweimal kam es zu Explosionen, jeweils an Neujahr: in Kraichtal in Baden-Württemberg und in Altusried in Bayern. In Altusried ließen die Täter einen nicht frei verkäuflichen Böller in einem Stand-Aschenbecher vor dem Heim hochgehen. Der Eingangsbereich wurde demoliert, verletzt wurde niemand.