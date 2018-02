Flexibilität nach unten wollen die Arbeitgeber nur gewähren, wenn sie die selbst auch nach oben bekommen. Heißt: Firmen wollen ihre Leute per individueller Vereinbarung auch länger als 35 Stunden beschäftigen dürfen. Die bestehenden Regeln halten sie insgesamt für zu starr, etwa was Zeitzuschläge, die Länge des Arbeitstages und die Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen angeht.



Bisher können die Unternehmen je nach Tarifbezirk 13 bis 18 Prozent der Beschäftigten regelmäßig länger als 35 Stunden arbeiten lassen. Die Arbeitgeber fordern, bei Bedarf mit einzelnen Beschäftigten individuell oder per Betriebsvereinbarung für größere Gruppen einvernehmlich 40-Stunden-Verträge abschließen zu können. So wollen sie in Boomzeiten Überstundenzuschläge einsparen. Den teilweisen Entgeltausgleich bei Arbeitszeitverkürzung lehnen sie ab.



Das Argument der Arbeitgeber: Viele Unternehmen klagten über Fachkräftemangel. Auch wollten viele Beschäftigte lieber mehr als 35 Wochenstunden arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Mit den neuen Entgeltzuschlägen würden Beschäftigte benachteiligt, die jetzt schon in Teilzeit arbeiten. Kleine Unternehmen könnten sich die Teilzeitwünsche von Fachkräften oft nicht leisten.