Der Bericht der Umweltorganisation hebt hervor, dass die Messstation an der Plaza del Carmen bis zum Zeitpunkt der Fahrbegrenzungen in der Innenstadt zu den sieben der insgesamt 23 Stationen mit den höchsten NO2 Werten gehörte. Nun weisen nur noch die Messstationen in Parks und Grünanlagen geringere NO2 Werte auf.



Bereits in den vergangenen Monaten waren Vergleichsmessungen durchgeführt worden, allerdings waren die Werte weniger aussagekräftig gewesen, da es im ersten Jahresdrittel im Vergleich zu den Vorjahren kaum geregnet hatte und die Rahmenbedingungen deshalb extrem ungünstig waren.