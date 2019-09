Mexiko: Weniger Migranten gelangen in die USA. Archivbild

Quelle: Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa

Die Migration über die mexikanische Grenze in die USA ist nach Angaben Mexikos in den letzten drei Monaten um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Dies sei das Ergebnis der Vereinbarung mit den USA vom 7. Juni, sagte Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard.



Seitdem setzte Mexiko 25.000 Streitkräfte an den Grenzen zu den USA und Guatemala ein. Nachdem US-Grenzpolizisten im Mai noch mehr als 144.000 Menschen beim illegalen Übertritt der Grenze festgesetzt hatten, waren es Ebrard zufolge im August nur 63.000.